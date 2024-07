'Samba! Agoniza mas não morre' homenageia Nelson Sargento - Redes Sociais

Publicado 22/07/2024 16:09 | Atualizado 22/07/2024 16:32

Rio - Para celebrar o centenário de Nelson Sargento, que completaria 100 anos no próximo dia 25, o filho do artista, Ronaldo Mattos, e a nora e produtora Lívea Mattos prepararam um espetáculo musical em homenagem ao artista, que promete ser um mergulho profundo na rica história do samba e na vida do ícone da música brasileira.

O projeto "Samba! Agoniza mas não morre", traça uma jornada musical pela obra do sambista, compositor, ator, escritor e artista plástico, que fez do morro da Mangueira seu lar. Clássicos imortais, como "Falso amor sincero" e "As Quatro Estações" serão lembrados.



O show vai passar por quatro casas de show no Rio de Janeiro entre setembro e novembro e vai apresentar sambas criados em parceria com renomados artistas, como Cartola, Nei Lopes e Zé Luiz do Império. O espetáculo foi idealizado para oferecer uma vivência musical do ambiente autêntico e envolvente do samba, tal como vivido e concebido pelo mestre Sargento.



O elenco é composto pela cantora Lazir Sinval, assim como pelos cantores Mingo Silva e Ronaldo Mattos, com diferentes assinaturas vocais. A direção musical é de Luis Filipe de Lima, que também assina os arranjos. O projeto é contemplado pelo edital Viva o Talento, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Cultura.



A estreia do show será no dia 6 de setembro, no Teatro Ruth de Souza, em Santa Teresa, na Região Central do Rio. Em seguida, o "Samba! Agoniza Mas Não Morre" será apresentado na Arena Fernando Torres, em Madureira, no Centro da Música Carioca, na Tijuca e na Arena Jacob do Bandolim, em Jacarepaguá.

Serviço

Samba! Agoniza Mas Não Morre | Nelson Sargento 100 Anos

Com Lazir Sinval, Mingo Silva e Ronaldo Mattos

Direção Musical: Luís Filipe de Lima

Gratuito



Agenda

Teatro Ruth de Souza | 06 de Setembro

R. Murtinho Nobre, 169 - Santa Teresa, Rio de Janeiro - RJ, 20241-050



Arena Fernando Torres | 05 de Outubro

Rua Bernardino Andrade, 200, Madureira, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro



Centro da Música Carioca | 23 de Novembro

Rua Conde de Bonfim, 824 - Tijuca, Rio de Janeiro



Arena Jacob do Bandolim | 30 de Novembro

Praça do Barro Vermelho s/nº Praça Geraldo, Rio de Janeiro - RJ, 21321-010