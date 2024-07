A droga foi encontrada com a ajuda de cães farejadores e equipamentos de raio X - Divulgação

Publicado 22/07/2024 16:27 | Atualizado 22/07/2024 16:36

Rio - A Receita Federal apreendeu nesta segunda-feira (22) uma encomenda contendo mais de R$ 100 mil em haxixe dentro de um brinquedo no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Oeste.

Dentro da encomenda, havia 871g da droga em uma caixa de brinquedos de montar que vinha da Tailândia com destino a São Paulo. O material foi identificado através de equipamentos de raio X, com auxílio de cães farejadores. O haxixe é uma substância psicoativa produzida a partir da resina presente na planta da qual se produz a maconha.

O trabalho foi realizado em conjunto pela Seção de Remessas Postais e Expressas da Alfândega da Receita Federal e pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal.