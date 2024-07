Moradores da Ilha do Governador voltam a ficar sem energia na noite deste sábado (20) - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 22/07/2024 14:59 | Atualizado 22/07/2024 16:58

Rio - Moradores da Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, que ficaram mais de 48h sem luz , voltaram a reclamar sobre falta de energia, no início da tarde desta segunda-feira (22). A Light informou que o serviço está normalizado e que as equipes trabalham para atender casos pontuais.

Nas redes sociais, clientes da empresa reclamaram sobre falta de luz em diversas regiões como Bancários, Tauá, Moneró e Portuguesa.

"Freguesia novamente sem luz já faz uma hora. Difícil! É necessário tomarmos alguma atitude! Infelizmente isso irá persistir se não fizermos nada! Descaso absurdo com a população! Eles nem abatem no valor da conta de luz. Qual a explicação de ficarmos com problemas no sinal das operadoras também?", comentou uma internauta.

Outros usuários relataram instabilidade. "Semana começando com fornecimento de energia instável na nossa Ilha do Governador. A Luz acabou por uns 10 minutos e voltou. Pode isso?", escreveu um.

Questionada sobre esse novo problema, a Light informou que o serviço está normalizado e que a empresa segue trabalhando com mais de 200 profissionais para atender os casos pontuais.

Mais de 48h sem energia

Moradores da Ilha do Governador e de Paquetá ficaram mais de 48h sem energia no período entre quinta-feira (18) e sábado (20). De acordo com a concessionária, o apagão ocorreu devido a um defeito na rede subterrânea e as equipes precisaram fazer uma parada emergencial em trechos de bairros da região para reparar o sistema de alta tensão.

A companhia acrescentou que a falha cibernética global, que atingiu os sistemas de comunicação de vários países na sexta (19), também teve efeitos nos sistemas da Light, atrasando por mais algumas horas o trabalho das equipes de campo e o funcionamento de equipamentos telecomandados que auxiliam na normalização do serviço.

Devido aos problemas, unidades de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), localizadas na Ilha, receberam geradores para garantir o atendimento à população mesmo com queda de energia. Os atendimentos marcados que não foram realizados poderão ser feito em até uma semana.