Contra eles foi expedido um mandado de prisão pela 17ª Vara Criminal da Capital - Divulgação

Publicado 22/07/2024 15:34

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta segunda-feira (22), um cartaz pedindo informações sobre Hélio Henrique Moreira de Lima, de 33 anos, Patrício Moreira, de 27 anos, e Américo Antônio Moreira, também de 27 anos. Todos são suspeitos de participar de uma quadrilha de clonagem de veículos, além de terem ligação com uma milícia da Zona Oeste, fornecendo veículos clonados usados pelos bandidos ou trocados por armas e dinheiro.



O esquema funciona da seguinte maneira: um dos integrantes aluga um carro de alto padrão. Em seguida, o veículo é levado ao endereço de outros membros do bando, que instalam um dispositivo de rastreamento e fabricam uma chave reserva. Depois, o automóvel é devolvido à locadora e monitorado em tempo real por rastreador.



Os criminosos aguardam até que uma terceira pessoa alugue o carro. Com a chave reserva, eles conseguem roubá-lo estacionado em locais públicos. O veículo é rapidamente levado para outro endereço, onde são feitas alterações nos sinais identificadores como a clonagem de placas ou mudanças nos números de chassi, dificultando sua identificação.



Na sequência, os automóveis eram revendidos por valores muito abaixo do mercado em sites dedicados ao comércio online. Parte deles era comercializada para outros estados e para o Paraguai, enquanto outros veículos iam para desmanche. Contra eles foi expedido um mandado de prisão pela 17ª Vara Criminal da Capital. A Justiça também determinou o bloqueio dos bens dos criminosos, e os três suspeitos já são considerados foragidos por furto qualificado e organização criminosa.

As denúncias devem ser feitas através da central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ