O material apreendido pelos policiais (Divulgação/Disque Denúncia)

Publicado 22/07/2024 15:16 | Atualizado 22/07/2024 15:56

Uma operação da Unidade de Policiamento Ambiental da Policia Militar apreendeu 14 balões no bairro de Vargem Pequena, na Zona Oeste, no domingo (21). A ocorrência foi registrada na 42ª DP (Recreio), para onde um suspeito, que seria o responsável pelo material e tentou enganar a equipe, foi levado – a Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante e que o caso foi enviado à Justiça.

Segundo o Disque Denúncia, o Linha Verde, programa voltado para crimes ambientais, recebeu uma chamada sobre soltura de balões na Estrada da Boca do Mato, o que permitiu os agentes chegarem ao local onde estavam os balões em 20 minutos.

No terreno mencionado na denúncia, havia três casas com diversas pessoas. Após ouvir de um dos moradores que não havia balões no local, a equipe realizou uma busca e conseguiu localizar sete balões grandes, sete pequenos e uma caixa de papelão com inúmeros materiais para confecção de balões.

Ainda de acordo com o Disque Denúncia, o programa já recebeu mais de 11 mil denúncias sobre crimes ambientais em 2024. Desse total, 102 têm relação com confecção, soltura, armazenamento de balões e grupos de baloeiros.

Os números para denúncia são (21) 2253-1177 e 0300 253 1177. O anonimato é garantido