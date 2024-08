Bombeiros foram acionados para um princípio de incêndio no Copacabana Palace - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 31/08/2024 08:00 | Atualizado 31/08/2024 08:13

Rio - Um incêndio atingiu a cozinha de um dos restaurantes do famoso hotel Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio. O incidente, que não deixou vítimas, aconteceu no Pérgula no início da tarde desta sexta-feira (30).



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, equipes dos quartéis da Gávea e de Copacabana foram acionadas por volta das 14h15 para combaterem o que seria um princípio de incêndio. Dois caminhões foram até o hotel, que fica na Avenida Atlântica 1.702, para averiguar a ocorrência e cumprir o protocolo.



Ainda de acordo com a corporação, os militares rapidamente controlaram a situação e por volta das 15h30 o trabalho dos Bombeiros foi finalizado e o espaço liberado.



Em nota, o Copacabana Palace informou que "houve um pequeno incidente na cozinha do restaurante Pérgula. A equipe do hotel agiu rapidamente, com assistência do Corpo de Bombeiros, que imediatamente controlou a situação no local".

Ainda de acordo com o centenário estabelecimento, que foi construído em 1923, a operação do restaurante e do hotel seguiram normalmente, apesar do susto.