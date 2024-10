Daniel Esteban morreu após cair na Ponte Rio-Niterói - Arquivo pessoal

Publicado 30/10/2024 14:01 | Atualizado 30/10/2024 14:47

Rio - Um motociclista colombiano morreu ao cair da Ponte Rio-Niterói após uma colisão na sexta-feira (25). Inconformada, a família revelou ao DIA que busca informações sobre o motorista que teria provocado o acidente. Segundo testemunhas, Daniel Esteban Molina Serna, de 36 anos, estava ao lado de sua moto, que havia dado problema, quando um carro bateu na traseira do veículo e o arremessou na Baía de Guanabara.



Na ocasião, a vítima estava acompanhada de Camilo Salazar Uribe, que foi encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no bairro do Fonseca, em Niterói, com um ferimento na perna. Em nota, a unidade de saúde informou que ele passou por uma cirurgia e seu estado de saúde é considerado estável.

De acordo com Stefania Gomez, prima de Camilo, que esteve no Instituto Médico Legal (IML) nesta terça-feira (29), junto com a mulher de Daniel, os dois precisaram parar a moto na altura do vão central da ponte por conta de um problema mecânico.



"Foi por volta das 19h30, a moto parou, já estava dando problemas. Eles encostaram e um rapaz chegou para ajudar a empurrar a moto para frente. Do nada, um carro bateu neles por trás, quebrou a perna do meu primo, o outro rapaz saiu ileso e o Daniel caiu no mar", relatou.



As duas explicaram ainda que estiveram no local do acidente logo após a colisão, mas tiveram dificuldades para ter informações sobre o caso. O motociclista estava a caminho de casa quando sofreu o acidente.



"Ninguém dá informações de nada até hoje. A polícia não deixou ver o rapaz que colidiu com eles. Quiseram fazer o bafômetro nele e ele não quis fazer. A gente não sabe o nome dele, só temos uma placa porque fizemos um vídeo. A polícia falava que não poderíamos ficar ali, que teríamos que ir embora. Ninguém dá informações de nada, ninguém sabe o nome das pessoas que estavam lá. O cara estava muito relaxado na viatura da polícia", reclamou Stefania.

De acordo com a Ecoponte, a batida aconteceu no sentido Niterói e houve perícia no local. Os bombeiros foram acionados e o Grupamento Marítimo de Botafogo encontrou o corpo de Daniel por volta das 21h. Além de Camilo, uma terceira vítima, não identificada, também ficou ferida e foi encaminhada ao hospital.

Procurada, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não se pronunciou, bem como a Polícia Civil, que não respondeu onde o caso foi registrado.

*Colaborou Pedro Ivo