Publicado 31/10/2024 01:00

Na manchete, Começa o julgamento de Ronie Lessa e Élcio Queiroz, assassinos confessos de Marielle Franco

Em Rio, Rogério de Andrade está em cela de 6m² em presídio de segurança máxima em Bangu

Operação interdita dois ferros-velhos em Volta Redonda

Fiéis lamentam furtos em igrejas em Nova Iguaçu

Em Economia, Entenda as novas regras de financiamento imobiliário

No Ataque, Fogão vai à final da Libertadores: Glorioso perde de 3 a 1 para o Peñarol, mas no agregado atingiu 6 a 3, após goleada no Nilton Santos

Fla empata por 1x1 com o Inter no Beira-Rio e segue no G-4

no D, Grávida, Sabrina Sato é paparicada por Ticiane Pinheiro