Até o momento, duas pessoas foram presas por envolvimento com a quadrilha - Reprodução

Publicado 30/10/2024 09:17 | Atualizado 30/10/2024 12:27

Rio - A Polícia Civil do Rio realiza, nesta quarta-feira (30), a Operação Contra Golpe, que mira uma organização criminosa especializada em fraudes financeiras. Até o momento, quatro pessoas foram presas, três em São Vicente, em São Paulo, e uma no Ceará.

Agentes da 12ª DP (Copacabana) atuam para localizar os alvos nos estados de São Paulo, Ceará e Pará. De acordo com as investigações, o grupo fez vítimas em vários estados do país, preferencialmente idosos, e movimentou pelo menos R$ 6 milhões no último ano em atividades próprias de lavagem e ocultação de dinheiro, como depósitos fracionados e distribuição em dezenas de contas da quadrilha.

Uma das vítimas, um homem de 75 anos, foi contatado pelos criminosos por meio de mensagem SMS, com um link de desconto para sua fatura do cartão de crédito. Após o idoso acessar o endereço eletrônico, a quadrilha conseguiu realizar quatro transferências bancárias, somando cerca de R$ 130 mil.

Depois da movimentação financeira, os bandidos fizeram ligações para a vítima, se passando pelo seu gerente bancário. Eles conseguiram convencê-la de que os valores transferidos seriam estornados, mas que precisava transferir o restante do dinheiro existente em sua conta bancária para que os estelionatários fossem localizados e presos pela Polícia Federal.

O homem informou que estava convencido de que estaria colaborando com uma investigação da Polícia Federal e, por isso, realizou cinco novas transações. Ao todo, o prejuízo foi de R$ 1,17 milhão.

Com a investigação, que contou com o apoio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), oito pessoas foram indiciadas pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A Justiça decretou a prisão preventiva dos envolvidos, bem como o bloqueio de todas as suas contas bancárias.

O grupo criminoso fez vítimas em vários estados como Rio de Janeiro, Amazonas, Amapá, São Paulo, Brasília, Ceará, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Paraíba, Tocantins, Piauí e Pernambuco.

A utilização de inúmeras contas bancárias para a ocultação e lavagem de dinheiro despertou a atenção. Os valores roubados foram pulverizados, gerando a suspeita da participação de pelo menos outras 30 pessoas na associação criminosa, que é considerada uma das maiores em atividade no país.

Todos os alvos de mandados de prisão possuíam dezenas de contas bancárias, sendo que somente um deles tinha mais de 40 abertas. A partir da operação desta quarta, a 12ª DP espera identificar os demais envolvidos no esquema criminoso.