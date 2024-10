Programa Favela com Dignidade vai chegar à comunidade Vila União, em Curicica - Divulgação

Publicado 30/10/2024 12:32

Rio - A prefeitura vai promover nesta quinta-feira (31) um grande mutirão de serviços na comunidade Vila União, em Curicica, na Zona Oeste. O evento, que contará com equipes de diversos órgãos municipais, acontecerá de 9h às 15h, na Estrada da Curicica, 2.000, em frente ao Hospital Raphael de Paula Souza.

A Secretaria Municipal de Saúde vai oferecer vacinação, orientações sobre os males do tabagismo, infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e dengue, além de distribuição de preservativos.



O público também terá à disposição inscrições para o Programa Minha Casa Minha Vida. Já a Secretaria de Assistência Social vai oferecer atendimento técnico com orientações para o acesso a programas, projetos e benefícios socioassistenciais, além de informações para agendamento do Cadastro Único.



A Secretaria de Educação orientará sobre matrícula escolar 2025 em creches, Ensino Fundamental I e II e Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA).



O Procon Carioca, com registro de reclamações, denúncias, esclarecimentos de dúvidas e solicitações de renegociação de dívida, também estará presente.



Haverá, ainda, inscrições em cursos gratuitos e oficina de drone, entre outros serviços.



"O Favela com Dignidade facilita o acesso da população aos principais serviços prestados pela prefeitura para melhorar as condições de vida em favelas e comunidades", ressalta a secretária de Ação Comunitária, Marlí Peçanha, titular da pasta que organiza o evento.



Implantado em 2021, o programa já promoveu 29 ações comunitárias conjuntas, com cerca de 45 mil atendimentos diretos.