Nara Regis dos Santos desviou valores e reteve os cartões bancários da vítima, de 66 anos - Reprodução

Nara Regis dos Santos desviou valores e reteve os cartões bancários da vítima, de 66 anosReprodução

Publicado 30/10/2024 16:21

Rio - Uma mulher foi presa em flagrante nesta quarta-feira (30) na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, acusada de aplicar um golpe financeiro contra uma idosa.

Segundo as investigações, Nara Regis dos Santos desviou valores e reteve os cartões bancários de Maria dos Santos D'urso, de 66 anos. A polícia informou que Nara usava um documento falso para realizar transações financeiras no nome da idosa.

O esquema começou a levantar suspeitas quando a acusada levou a vítima ao Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Ernesto Nazareth, na Estrada do Cacuia, alegando que Maria era alcoólatra e apresentava problemas mentais.

Funcionários do Caps desconfiaram ao perceber que Nara estava com todos os documentos da vítima, além de uma procuração que lhe dava poderes para movimentar contas bancárias em nome da idosa. Diante da situação, os servidores acionaram a 37ª DP (Ilha do Governador), que deu início às investigações.

O caso começou em maio de 2023, pouco após a idosa ter ficado viúva e se mudado para o Complexo da Maré, na Zona Norte, onde passou a viver com Cleusa, uma faxineira que trabalhava no prédio em que Maria morava, em Copacabana, Zona Sul. Nesse período, a idosa perdeu acesso a cartões bancários, além de dinheiro (12 mil dólares e R$ 10 mil), três porta-joias e seis obras de arte.

Cleusa, suspeita de manter Maria em cárcere privado e em condições precárias, é vizinha de Nara Regis, que relatou ter "resgatado" a idosa e a levado para morar no bairro Tauá, na Ilha do Governador. Logo em seguida, ela começou a administrar, de forma suspeita, os bens e cartões da idosa.

No momento da prisão, Nara estava com todos os documentos de Maria, incluindo cartões bancários, um contrato de locação em nome da vítima, a procuração e a chave da residência da idosa. Ela responderá por falsificação de documentos e pelos crimes de apropriação de bens e retenção de cartões bancários, conforme os artigos 102 e 104 do Estatuto do Idoso.