O caso foi registrado na 4ª DP (Praça da República) Reprodução / Google

Publicado 30/10/2024 19:23

Rio - Um assalto a uma joalheria no Centro do Rio terminou em tiroteio na tarde desta quarta-feira (30), deixando uma vítima ferida de raspão. Policiais militares do Segurança Presente foram acionados e trocaram tiros com os criminosos, que conseguiram fugir.

Os agentes foram alertados por pedestres na Avenida Rio Branco, entraram na loja ao identificar a presença de dois suspeitos no local. Ao tentar abordar a dupla, os policiais foram surpreendidos quando um deles reagiu e disparou com uma pistola cromada, iniciando uma troca de tiros.

Os assaltantes, então, fugiram em direção ao Aterro do Flamengo, sentido Zona Sul, enquanto disparavam contra os PMs. No confronto, um pedestre que passava pela região foi atingido de raspão na canela. Ele foi socorrido por bombeiros e levado para o Hospital Souza Aguiar. Não há informações sobre o estado de saúde.

Apesar da fuga dos suspeitos, os itens furtados da loja foram recuperados pela equipe e uma arma foi apreendida. A ocorrência foi registrada na 4ª DP (Praça da República), onde as investigações seguem para identificação e localização dos envolvidos.