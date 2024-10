Mulher foi atacada a facadas na Rua Virgínia Magalhães, no bairro Carmari - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 30/10/2024 19:15

Rio - A Polícia Civil prendeu, na tarde desta quarta-feira (30), o principal suspeito de tentar matar a ex-namorada esfaqueada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O homem, que não teve o nome divulgado, foi localizado em uma clínica psiquiátrica em Botafogo, na Zona Sul do Rio, e levado para prestar esclarecimentos na 58ª DP (Posse).

Daiane da Silva Santos, de 29 anos, está internada em estado grave no Hospital Geral de Nova Iguaçu. Ela foi esfaqueada pelo menos 20 vezes no peito e pescoço. A vítima estava a caminho do trabalho quando o ataque aconteceu, por volta das 6h.

Uma testemunha relatou que o ex-namorado já rondava a região e sabia a rotina dela. O suspeito, que estava em uma moto vermelha, aguardou pela vítima e, de acordo com testemunha, disse que "se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém". Assustada, Daiane ainda tentou se afastar, no entanto, ele sacou um facão e a golpeou.

Populares tentaram conter o agressor, mas ele conseguiu fugir. Câmeras de segurança flagraram todo o ataque. Segundo familiares, Daiane tinha medida protetiva contra o ex-companheiro por ameaças anteriores e chegou a se mudar para a casa da avó.

O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio.