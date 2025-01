Projeto é destinado a crianças e adolescentes com idade de 7 a 17 anos - Divulgação

Publicado 22/01/2025 15:13 | Atualizado 22/01/2025 15:16

Rio - O projeto social Formando Campeões Craque do Amanhã abriu, nesta semana, as inscrições de crianças e adolescentes para aulas gratuitas de jiu-jitsu. A iniciativa funciona no estádio São Januário, em parceria com o clube Vasco da Gama, e está aberta a meninos e meninas com idades de 7 a 17 anos. Atualmente, o curso já atende a 180 jovens.

De acordo com os organizadores, as vagas abertas são preferencialmente para jovens da Barreira do Vasco, Tuiuti e Arará, mas também pode atender jovens de outras localidades no entorno de São Cristóvão. As aulas também são abertas para pessoas com deficiência.

Para fazer a inscrição, é preciso ir até São Januário, de segunda a sexta-feira, de 9h30 às 17h30, e preencher uma ficha de cadastro. A criança ou adolescente também precisa estar matriculado em uma escola, preferencialmente pública. Segundo os responsáveis pelo projeto, as turmas da manhã têm vagas imediatas, mas para o período da tarde é preciso entrar num cadastro de espera.



O projeto é coordenado por Felipe Espose e por Leo Santos, que é lutador no UFC. Espose explica que o objetivo não é apenas formar atletas, mas cidadãos capazes de buscar uma transformação social para si e sua comunidade através do esporte.

"O jiu-jitsu, como prática central do projeto, se apresenta como uma ferramenta de inclusão social, proporcionando aos participantes um aprendizado e crescimento que vai muito além das técnicas de luta. Nosso objetivo é fazer com que o esporte se transforme em uma verdadeira escola de vida, onde cada treino representa uma oportunidade de evolução não só técnica, mas também pessoal, preparando os jovens para os desafios que encontram dentro e fora dos tatame", ressaltou.



Além da prática do esporte, o Formando Campeões também oferece aulas de apoio escolar, uniforme, lanche diário e cesta básica mensal.

Na prática, os coordenadores do projeto explicam que a ideia é unir a luta a práticas psicossociais funcionais, onde as crianças se desenvolvem no esporte, com apoio a alimentação e incentivo aos estudos.