Juíza federal usou meme em um despachoReprodução

Publicado 22/01/2025 18:09

Rio - A Corregedoria Regional da Justiça Federal da 2ª Região emitiu um ofício, nesta terça-feira (21), para orientar que os juízes tenham prudência ao utilizar expressões informais e referências culturais, além de evitarem elementos que podem "suscitar dúvidas quanto à seriedade e decoro" dos magistrados. No último dia 11, a juíza federal Karina Dusse, da 1ª Vara Federal de Volta Redonda, utilizou um 'meme', como são chamadas imagens ou vídeos humorísticos com repercussão na internet, em um despacho.

O documento oficial mostra uma imagem famosa de três homens-aranha se apontando para informar que houve um equívoco no processo. Isso porque o ofício deveria ter sido encaminhado a outra vara, mas acabou retornando à sua jurisdição. O 'meme' costuma representar situações de confusão ou circularidade.

A ação se refere à desapropriação de um terreno de interesse público em Barra Mansa, na Região do Médio Paraíba. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) pretende construir o pátio ferroviário Anísio Brás no local e, para isso, busca indenizar os proprietários do terreno.

O 'meme' utilizado pela juíza federal é um dos mais conhecidos na internet. A imagem mostra uma confusão entre homens-aranha, que fazem o mesmo movimento e dificultam a entender qual é o verdadeiro herói. Por conta da semelhança, perfis nas redes sociais utilizam a foto pra ilustrar três elementos parecidos, mas com denominações diferentes.

No ofício divulgado nesta terça-feira, a Corregedoria destaca a importância de eliminar a formalidade excessiva nas comunicações do Poder Judiciário, assegurando uma linguagem acessível à sociedade geral. No entanto, recomenda que alguns elementos sejam evitados para não causar uma impressão de falta de seriedade no decorrer do processo.

Sobre o uso do 'meme' no despacho, a Corregedoria informou que está conduzindo o caso no âmbito administrativo.