Monique Medeiros está presa na Penitenciária Talavera BruceArquivo Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 22/01/2025 15:58 | Atualizado 22/01/2025 16:29

Rio - A professora Monique Medeiros, presa preventivamente pela morte do filho Henry Borel, foi aprovada no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para estudar Filosofia. Em nota, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) informou que ela só poderá cursar a universidade mediante uma decisão judicial, já que está detida provisoriamente.

Monique está na Penitenciária Talavera Bruce, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu. Além do homicídio, ela responde por tortura, falsidade ideológica, coação no curso do processo e fraude processual. O ex-vereador Jairo Souza, o Dr. Jairinho, padrasto de Henry, também está preso pela morte do menino. Os dois aguardam o júri popular.

Em maio do ano passado, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por maioria, manter a prisão preventiva de Monique . O voto do relator Gilmar Mendes, que negou o pedido feito pela defesa da ré e recomendou celeridade no julgamento da ação penal, foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Nunes Marques, Dias Toffoli e André Mendonça.

Relembre o caso

Henry Borel, de 4 anos, chegou a um hospital da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, com manchas roxas em várias partes do corpo e o laudo da perícia apontou que a morte dele foi provocada por laceração hepática. O caso aconteceu na madrugada do dia 8 de março de 2021.

Em maio do mesmo ano, a 16ª DP (Barra da Tijuca) concluiu que o então vereador Dr. Jairinho agredia a criança. Os exames do IML apontaram 23 lesões no corpo do menino. O inquérito também revelou que Monique sabia que o filho vinha sendo vítima do padrasto, mas se omitia. O ex-vereador e a mãe da criança foram indiciados por homicídio duplamente qualificado. Atualmente, ambos estão presos, aguardando julgamento.