O homem fugiu em direção a uma comunidade da região - Divulgação

Publicado 22/01/2025 15:52 | Atualizado 22/01/2025 16:13

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na manhã desta quarta-feira (22), um homem que tentava assaltar motoristas parados no engarrafamento na subida da Ponte Rio-Niterói. Com ele os agentes encontraram uma faca.



Por volta das 9h, agentes que realizavam fiscalização na Niterói-Manilha (BR-101), na altura do km 322, receberam a informação de que o bandido estava tentando cometer assaltos aos carros parados no congestionamento de acesso à ponte.



Durante a busca, os policiais encontraram o suspeito correndo no sentido oposto da via, em direção a uma comunidade da região. Foram aproximadamente 20 minutos de perseguição a pé até que a prisão em flagrante fosse efetuada.



Durante a fuga, o criminoso lançou a faca para dentro de um estaleiro às margens da via. O único item encontrado com ele foi um celular, que, de acordo com sua versão, era seu.

A ocorrência foi encaminhada para a 76ª DP (Niterói).