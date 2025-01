O menino de 15 anos sofreu abuso em um dos banheiros do Parque Realengo - Beth Santos/Prefeitura do Rio

Publicado 22/01/2025 15:50

Rio - A Polícia Civil investiga um caso de abuso sexual contra um adolescente de 15 anos em um dos banheiros do Parque Realengo Susana Naspolini, na Zona Oeste. Segundo a denúncia, o suspeito ameaçou a vítima com uma faca. O caso aconteceu na tarde da última sexta-feira (17).

De acordo a Polícia Militar, o 34º BPM (Bangu) não foi acionado. De acordo com informações obtidas pelo DIA, a denúncia foi realizada pela mãe do menino, que preferiu não expor detalhes da situação por medo de prejudicar a imagem do filho.

Procurada, a Prefeitura do Rio informou que colabora com as investigações da 33ª DP (Realengo), que é a responsável pelo caso.