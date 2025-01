Moradores de Nova Iguaçu registram chuva de granizo na tarde desta quarta-feira (22) - Reprodução/Redes sociais

Moradores de Nova Iguaçu registram chuva de granizo na tarde desta quarta-feira (22)Reprodução/Redes sociais

Publicado 22/01/2025 17:14

Rio - Uma intensa chuva de granizo surpreendeu os moradores do bairro Valverde, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na tarde desta quarta-feira (22). Imagens registradas por moradores mostram o fenômeno, com a precipitação de gelo acompanhando a forte chuva que atingiu a região. Veja o vídeo abaixo:

Granizo valverde nova Iguaçu pic.twitter.com/MJCHr45Q3S — Plantão Baixada RJ (@plantaobaixadaa) January 22, 2025

A Zona Oeste também registrou chuva forte durante a tarde. Segundo o Alerta Rio, entre 15h30 e 15h45, houve registro de chuva forte na estação Avenida Brasil/Mendanha (7,8 mm). Por volta das 16h os núcleos de chuva que atuavam na cidade do Rio perderam intensidade, entretanto, há condições atmosféricas para a formação de novos núcleos.

A previsão para as próximas horas é de pancadas de chuva isoladas e rápidas, podendo vir com rajadas de vento moderada até o final da noite.

Previsão para os próximo dias

Os cariocas seguirão enfrentando um forte calor nos próximos dias na cidade do Rio, porém, há previsão de pancadas de chuva todos os dias até domingo (26). O município segue em Nível de Calor 3 (NC3), quando há registro de índices de calor alto (36°C a 40°C) com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias.

Na quinta-feira (23), o céu vai variar entre parcialmente nublado e nublado. Também há previsão de pancadas de chuva durante a tarde e à noite. No dia, a máxima será de 35°C e a mínima 22°C.

Na sexta-feira (24) e no sábado (25), o tempo segue estável, seguindo as mesmas características da quinta. A diferença fica por conta da temperatura máxima, que terá 2°C de variação. Na sexta, a máxima prevista é de 34°C, já no dia seguinte, os termômetros podem marcar 36°C. Em ambas as datas, a mínima fica em 21°C.



No domingo (26), o deslocamento de um sistema de baixa pressão influenciará o tempo na cidade. Assim, o predomínio será de céu nublado e há previsão de chuva fraca a moderada isolada a partir do período da manhã, podendo ocorrer em caráter de pancada durante a tarde e à noite. Os termômetros vão variar entre a mínima prevista de 20°C e a máxima de 35°C.