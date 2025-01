Draco apreende forte armamento da milícia em operação em Manguariba, na Zona Oeste do Rio - Divulgação

Draco apreende forte armamento da milícia em operação em Manguariba, na Zona Oeste do RioDivulgação

Publicado 22/01/2025 16:38

Rio - Um suspeito morreu e dois acabaram presos durante uma operação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) contra milicianos que atuam em Manguariba, no bairro Paciência, Zona Oeste do Rio, na tarde desta quarta-feira (22).

Maclley da Silva Santana foi presos suspeito de integrar milícia em Manguariba, na Zona Oeste Divulgação

Os detidos foram identificados como. Segundo a Polícia Civil, durante a abordagem, Marcos e Marlon reagiram e acabaram baleados. Marlon chegou a ser socorrido no Hospital Municipal Albert Schweitzer, mas não resistiu aos ferimentos. Marcos também recebeu atendimento médico e segue estável, sob custódia. Maclley, por sua vez, foi conduzido diretamente à Draco.Na ação, os agentes apreenderam dois fuzis, duas pistolas 9mm, munições de fuzis calibres 5.56 e AK-47, roupas táticas e dois veículos roubados. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) apura as circunstâncias do confronto.Na terça-feira (21), a Draco realizou outra operação que prendeu dois suspeitos ligados à milícia do Bonde do Varão, grupo rival à organização de Manguariba. Durante a ação, armamentos utilizados pelo grupo foram apreendidos. Os suspeitos vão responder por organização criminosa armada, posse ilegal de arma de uso restrito, receptação e tentativa de homicídio.A Draco reforça que denúncias podem ser realizadas de forma anônima por meio do Disque Denúncia, pelos números (21) 2253-1177 ou (21) 97908-4200 (WhatsApp).