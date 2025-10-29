Homem foi detido por policias da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) Divulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Um homem foi preso nesta quarta-feira (29) suspeito de envolvimento na morte do entregador de aplicativo Gabriel Machado de Vasconcelos. O crime aconteceu no bairro Mutondo, em São Gonçalo, em setembro deste ano.

Segundo a Polícia Civil, o homem e um comparsa chegaram a um bar durante a transmissão de uma partida de futebol e passaram a agredir Gabriel, que não resistiu aos ferimentos.

O primeiro suspeito foi localizado em Ubá, em Minas Gerais e detido na semana passada. Já o segundo homem, que não teve a identidade divulgada, foi localizado por policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), em Niterói.
Contra ele foi foi cumprido um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de São Gonçalo, pelo crime de lesão corporal seguida de morte.