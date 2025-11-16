Tiroteio interdita Avenida Brasil nos dois sentidos na Zona Norte

Motoristas precisaram voltar na contramão - Reprodução

Publicado 16/11/2025 11:41 | Atualizado 17/11/2025 15:05

Rio - Um intenso tiroteio provocou a interdição da Avenida Brasil nos dois sentidos nos trechos de Coelho Neto e Irajá, na Zona Norte, na manhã deste domingo (16). A via expressa ficou fechada por quase uma hora, sendo totalmente liberada por volta do 12h. O policiamento segue reforçado na região.

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver o desespero de motoristas voltando na contramão e pessoas deitadas no chão ao lado dos veículos. O caso aconteceu poucas horas antes do fechamento dos portões para o 2º dia de Enem.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 41° BPM (Irajá) foram acionados para uma ocorrência de disparos de arma de fogo nos acessos à Avenida Brasil, na altura de Irajá. De acordo com o comando da unidade, no local alguns motoristas tentaram retornar pela contramão após uma equipe do Batalhão de Polícia de Choque (BPCh) se envolver em uma troca de tiros com um grupo de criminosos que estavam fazendo um arrastão na via.

Em nota, a corporação reforçou ainda que não houve registros de roubos de veículos na localidade. Agentes do 41° BPM (Irajá), do Batalhão Especializado de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e a Força Nacional atuaram na região. Os militares ainda tentaram localizar os bandidos, mas eles não foram encontrados.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), um homem baleado deu entrada no Hospital Ronaldo Gazzola, em Acari, na manhã deste domingo (16), e está internado em estado estável. A PM informou que agentes do 41º BPM (Irajá) estiveram na unidade e o ferido relatou que estava no portão de sua residência no momento em que foi atingido no braço e no abdômen. Segundo a corporação, criminosos do Complexo da Pedreira atiraram contra o blindado do PM durante a ação, na altura de Irajá, mas não houve revide.

O Centro de Operações Rio comunicou as interdições aconteceram de forma intermitente a partir das 11h. No entanto, desde o início da tarde o trânsito foi liberado nos dois sentidos da Avenida Brasil, entre Irajá e Guadalupe.