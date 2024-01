Material apreendido - 36 BPM

Material apreendido36 BPM

Publicado 10/01/2024 08:00

Santo Antônio de Pádua/ Miracema- Os policiais não param, atentos como falcões sobre as cidades. E mais uma vez interromperam o fluxo comercial do tráfico em dois momentos interessantes para os integrantes do 36º BPM nessa terça-feira (9):



1º GOL- Varejo ilegal de entorpecentes

São quase 14h da terça-feira (9), e as Patamo 1 e 2, aquelas viaturas azuis e brancas, recheadas de gente disposta, passam pela Rua Maria Tereza Sodré Linhares, no Bairro Vila Nova em Miracema, quando 02 sujeitos ao perceberem as guarnições fechadas, sentam-se no chão imediatamente, em uma atitude estranha o suficiente para chamar a atenção dos experientes agentes do 36º BPM.



Depois da aproximação e consequente revista, na bolsa de um dos suspeitos, estavam 50 buchas de maconha estalando de novas. E foram todos para a 137ª DP/Miracema.



2º GOL- Atacadão das drogas

São 17:30 da mesma terça (9) e os policiais do 36º BPM recebem uma informação de fonte segura: um carro abandonado no Morro da Caixa D'água, em Santo de Pádua, estaria com uma volumosa quantidade de entorpecentes.



Dois representantes do comércio ilegal faziam a vigilância, mas deram no pé quando os homens da lei chegaram. Dentro do veículo largado, estavam 50 munições de 50mm, 368 filetes e 36 tabletes de maconha, 11 pinos grandes e 228 pinos pequenos de cocaína, 324 pedras de crack e 4.860K da pasta base de cocaína, terminando o ocorrido nos registros da 136ª/S.A. de Pádua.