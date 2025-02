Uma das formas decorativas da feira de 2025 - Marmo+Mac

Publicado 21/02/2025 12:11

Pádua- A cidade é uma referência nacional na extração e comércio de rochas ornamentais, graças à vasta variedade tanto para grandes obras quanto para projetos personalizados.



Empresários paduanos participaram da mais importante feira do setor da América Latina, a Marmo + Mac Brazil 2025, antes conhecida como Vitória Stone Fair, em São Paulo, no Anhembi, de 18 a 20 de fevereiro.



Os investidores de Pádua relataram que a feira representa uma excelente oportunidade para estabelecer e expandir relações comerciais, destacando-se pela variedade e exclusividade de alguns produtos.

Na Região Noroeste Fluminense, a extração de granito e gnaisse gera diversos postos de trabalho e oportunidades de emprego. O Sindicato das Indústrias de Extratores de Pedra Gnaisses do Noroeste do RJ, com apoio técnico do Sebrae/RJ, ocupou um estande de 120m², um palco para negócios, parcerias, acesso a inovações tecnológicas, máquinas, ferramentas, insumos e novos processos de gestão. A expectativa do setor com a feira é aumentar as exportações, sobretudo de produtos acabados, de maior valor.



A Marmomac Brazil mostrou ideias sobre design, sustentabilidade e novas aplicações para pedras naturais, influenciando a rota do mercado. A Prefeitura Municipal de Pádua, com o apoio da Secretaria de Indústria, Comércio e Recursos Naturais, apoiou a participação dos empresários locais na feira.

NinoBellieny