Paulo Roberto avalia que o concurso representa um importante investimento na valorização do funcionalismo público Foto Divulgação

Publicado 14/01/2026 15:17 | Atualizado 14/01/2026 15:33

Pádua – O Instituto Referência é responsável pela organização do concurso público programado pelo governo de Santo Antônio de Pádua (RJ). O anúncio foi feito pelo prefeito Paulo Roberto Pinheiro Pinto (Paulinho da Refrigeração), adiantando que a empresa (vencedora do processo licitatório) deve divulgar o edital nos próximos dias.

“A previsão é que o concurso seja realizado no mês de abril, seguindo todas as normas legais e

critérios de transparência”, pontua o prefeito destacando que estão previstas 421 vagas, distribuídas em diversas áreas; entre elas para o setor de segurança, para a Guarda Civil Municipal.

“Também haverá oportunidades para o setor administrativo, médicos, enfermeiros, entre outras categorias essenciais para o fortalecimento dos serviços públicos municipais”, acentua Paulo Roberto para quem o concurso público representa um importante investimento na valorização do funcionalismo público.

O prefeito avalia ainda que o certame amplia e qualifica o atendimento prestado à população paduana. Através das redes sociais, ele informa que todos os detalhes, incluindo o edital completo e o cronograma oficial, serão divulgadas em breve pelos canais oficiais da prefeitura.