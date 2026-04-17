Deputado Hugo Leal foi um dos principais articuladores, para que a Enel esteja definindo a energização da região - Foto Divulgação

Deputado Hugo Leal foi um dos principais articuladores, para que a Enel esteja definindo a energização da região Foto Divulgação

Publicado 17/04/2026 19:06

Santo Antônio de Pádua/Região – “Se antes tínhamos aqui a energia como um fator que limitava o crescimento econômico, a partir do final do ano a situação vai se inverter”. A certeza é exposta pelo deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ), que participou do lançamento das obras para modernização na rede de distribuição de energia, em Santo Antônio de Pádua, a serem feitas pelas Enel Rio na região Noroeste do estado do Rio de Janeiro.

O projeto foi anunciado nessa quinta-feira (16), um investimento de R$ 240 milhões, para ampliação e modernização da subestação de Pádua. Está prevista a construção de aproximadamente 30 quilômetros de Linha de Distribuição de Alta Tensão (LDAT), conectando a subestação de Pádua à de Braúna, em Minas Gerais.

Consta ainda a substituição de transformadores e modernização completa dos circuitos da instalação. A expectativa é de que a energização aconteça a partir de dezembro deste ano. Leal é um dos principais articuladores na luta para que o Noroeste Fluminense tenha sua infraestrutura elétrica completamente transformada.

Com forte atuação no setor de infraestrutura, o deputado é um dos que chamaram atenção da empresa para a necessidade de melhorar a qualidade do fornecimento de energia da região, que há anos sofre com inúmeros problemas: "Não tem como uma região se desenvolver economicamente sem a garantia de um fornecimento de energia minimamente aceitável”, comenta.

Leal argumenta que chama atenção, debate, chega a ser duro com a Enel, porque entende que a população é beneficiada quando o investimento chegar: “Se antes tínhamos na região a energia como um fator que limitava o crescimento econômico, a partir do final do ano a situação vai se inverter”. As obras chegam após dois anos de pressão no Congresso Nacional.

BATALHA SISTEMÁTICA - Para fazer com que a Enel investisse na região, o parlamentar travou uma batalha sistemática. Ele resume que SE reuniu com diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica (Eneel), convocou audiências públicas na Câmara dos Deputados e apresentou documentos que comprovaram o descumprimento do plano de investimentos da empresa.

Entre 2020 e 2023, Leal denunciou publicamente que, a Enel deixou de executar R$ 190 milhões em obras que ela própria havia planejado e comprometido perante a Aneel. Agora, estruturado em parceria com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o projeto vai atender diretamente cerca de 180 mil pessoas nos municípios de Santo Antônio de Pádua, Miracema, Itaocara, Cambuci e São Fidelis.

Com isso, o deputado avalia que será garantida maior confiabilidade no fornecimento de energia tanto para consumidores residenciais quanto para as indústrias estratégicas da região: “O investimento integra o maior pacote de obras estruturais da última década no estado, com aporte total de R$ 240 milhões em 2026, beneficiando mais de 230 mil clientes em diferentes regiões fluminenses”, realça.