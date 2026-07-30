A nova estrutura do parque garante espaço mais estruturado para competições e apresentações dos animais - Foto Assessoria/Divulgação

A nova estrutura do parque garante espaço mais estruturado para competições e apresentações dos animais Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 30/07/2026 15:38

Pádua – Até domingo (2), Santo Antônio de Pádua, no noroeste do estado do Rio de Janeiro, estará recebendo turistas, produtores e empresários de vários municípios da região, por conta da 45ª Exposição Agropecuária (ExpoAgro) Industrial e Comercial. A realização é da prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer.

Com a presença de autoridades públicas municipais e estaduais, a abertura aconteceu nessa quarta-feira (29), no Parque de Exposições Chagas Freitas. A programação está publicada no portal da prefeitura . O Secretário Maxiano Carmo de Alencar considera o evento como um dos maiores da história do município.

“O processo de preparação é desafiador e estamos tendo a oportunidade de entregar uma exposição com uma nova estrutura”, resume Maxiano. O vice-prefeito, Jadir Júnior, reforça: “A realização de um evento dessa magnitude envolve muita gente em diferentes áreas de atuação”.

Jadir aponta que para organizar uma feira de tamanha expressividade, existem as questões jurídicas, financeiras, os trabalhadores que cuidaram da infraestrutura, além dos comerciantes que tornam possível a exposição acontecer. Ele assinala que a atual edição oferece uma nova estrutura.

O secretário descreve que os palcos dos shows foram descolados com a finalidade de oferecer um espaço e uma melhor logística, e o tradicional Parque Filadélfia se encontra mais acessível, com o objetivo de proporcionar um espaço mais exclusivo e adequado para as famílias.

ESTRUTURA GERAL - “Durante quatro dias da festa, a Companhia de Rodeios Tony Nascimento marca presença para os amantes da modalidade”, pontua acentuando: “Exposições de animais no espaço ‘fazendinha’ estarão disponíveis para os visitantes, além da valorização dos comerciantes e produtores locais com suas barracas no balcão do expositor”.

Segundo ainda o secretário, grandes empresas e marcas nacionais também têm a oportunidade de ter o contato com possíveis consumidores e proporcionar visibilidade durante o evento. O prefeito Paulo Roberto Pinheiro Pinto enfatiza: “Na Paulo, são detalhes e preocupações que trazem recompensa quando presenciamos o resultado satisfatório”.

O prefeito afirma que a preocupação do governo é em oferecer serviços públicos necessários e de qualidade à população. Da programação constam shows com Samuel Eliotério, Mari Fernandes, Kamisa 10, Ícaro e Gilmar, e Péricles. Os artistas locais realizam suas apresentações no palco alternativo.