Rosângela Gomes e José Willian definiram a parceria quarta-feira, durante reunião no gabinete da secretária Foto Divulgação

Publicado 23/01/2026 15:24

São Fidelis – Trabalhadores, estudantes e idosos do município de São Fidelis (RJ) passarão a contar com café da manhã nutricionalmente, ao custo simbólico de R$ 0,50. O anúncio foi feito pelo prefeito José Willian, que esteve quarta-feira (21) na Secretaria de Estado de Assistência

Social articulando o benefício.

Trata-se do “Café do Trabalhador”, do governo do Estado do Rio, cujo objetivo é garantir segurança alimentar, principalmente, a pessoas de menores recursos financeiros. É desenvolvido em parceria com prefeituras; segundo a secretaria estadual, já contemplou mais de cinco milhões de beneficiados.

A instalação da estrutura é definida em áreas de grande circulação de pessoas; mas São Fidelis ainda estuda o local. O programa disponibiliza (por apenas R$ 0,50) kit contendo itens como bebida quente (café, leite, ou mistura dos dois, sem açúcar), pão com manteiga e uma fruta.

Acompanhado do vereador Mayky de Jesus, José Willian acertou parceria com a secretária estadual (deputada licenciada) Rosângela Gomes, no Rio de Janeiro: “O programa tem como objetivo oferecer uma refeição nutritiva no início do dia, contribuindo para a promoção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida dos trabalhadores”, confirma o prefeito.

O local onde o programa será implantado e a data de inauguração, José Willian diz que serão divulgados brevemente: “O Café do Trabalhador é de extrema relevância, pois garante uma alimentação adequada, contribuindo para um dia mais saudável e produtivo. Agradecemos à secretária Rosângela Gomes e ao governador Cláudio Castro por essa importante conquista para São Fidélis”.