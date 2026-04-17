Observação das estrelas está sendo aguardada como uma experiência diferenciada sob o céu do município - Foto Divulgação

Observação das estrelas está sendo aguardada como uma experiência diferenciada sob o céu do município Foto Divulgação

Publicado 17/04/2026 17:45

São Fidelis – Com abertura aberta dia 11, a programação da Festa de São Fidelis, uma das mais tradicionais da região norte do estado do Rio de Janeiro, vai até 24 deste mês, quando acontecerá a I Copa Intermunicipal de Queimada; 8ª Remada do Padroeiro; e a Exposição Memórias da Cidade Poema, na Biblioteca Municipal Corina Peixoto de Araújo.

Um dos pontos altos é o Festival do Céu Escuro, com observação das estrelas, considerado uma experiência diferenciada sob o céu do município. Está previsto para começar às 18h, na Praça dos Namorados, com a presença do professor Marcelo Oliveira, reconhecido internacionalmente por suas pesquisas na área.

Na parte da manhã , foi disputada a Copa do Padroeiro de Sinuca e, em seguida, disponibilizado um Curso astroturismo (Turismo das Estrelas) gratuito, no auditório Fátima Panisset. Paralelo ao Festival do Céu Escuro, haverá o Traslado da Bandeira, com saída da Capela São Vicente.

Neste sábado (18), as atividades começam às 7h, com ação social, passeio ciclístico, bênção dos animais e caminhada. Às 10h, prosseguimento da Copa do Padroeiro de Sinuca; 1ª Copa do Rei (Futevôlei; Traslado da bandeira (saída do Corpo de Bombeiros).A manhã de domingo terá, na abertura, a 3ª Corrida de Rua do Padroeiro, com concentração na Praça Guilherme Tito de Azevedo.

Estão programados ainda Café da manhã e música, com Juliana Molina; Hasteamento da Bandeira; Copa do Padroeiro de Malha (Clube de Malha); Copa do Padroeiro de Sinuca; ação com crianças, na quadra de esportes Humberto Lusitano Maia; futevôlei. A programação completa está no portal da prefeitura.