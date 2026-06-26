Abertura dos jogos está programada para as 8h deste sábado, na Quadra de Esportes Humberto Lusitano Maia - Foto Divulgação

Abertura dos jogos está programada para as 8h deste sábado, na Quadra de Esportes Humberto Lusitano Maia Foto Divulgação

Publicado 26/06/2026 14:57 | Atualizado 26/06/2026 15:14

São Fidelis - Reforçando a importância dos Jogos Escolares do Rio de Janeiro (JERJ) como ferramenta de desenvolvimento esportivo e educacional, o município de São Fidelis será palco das competições de handebol neste final de semana, na Quadra de Esportes Humberto Lusitano Maia. Estarão envolvidos estudantes-atletas de escolas de cidades da região.

A realização é da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro, em parceria com a Federação de Esportes Estudantis do Rio de Janeiro. Trata-se de uma das maiores competições estudantis fluminenses, com disputas de diferentes modalidades esportivas durante o ano. A proposta é estimular valores como disciplina, respeito, superação e trabalho em equipe.

A abertura da etapa acontece neste sábado (27), a partir das 8h, com sequência no dia seguinte (domingo) nas categorias feminina e masculina, promovendo o intercâmbio entre jovens atletas e fortalecendo o esporte escolar no interior do estado.

A organização incentiva que, durante os dois dias de competição, as delegações terão a oportunidade de representar seus municípios e instituições de ensino em busca de bons resultados e classificação para as próximas fases dos jogos.

“Além da competição, o evento contribui para a movimentação da comunidade escolar e para a valorização do esporte como instrumento de formação de crianças e adolescentes”, realça a divulgação frisando que a Lei da Hidratação, que obriga a oferta gratuita de água potável em eventos esportivos e culturais, não será ignorada.

Caberá a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) fornecer água potável aos atletas durante os jogos, que têm execução realizada pela ECOS (Espaço, Cidadania e Oportunidades Sociais), uma organização social sem fins lucrativos responsável pela gestão operacional do projeto.