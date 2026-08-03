Secretaria de Saúde diz que mantém um monitoramento rigoroso e preventivo em relação à "doença do carrapato" - Foto Assessoria/Divulgação

Secretaria de Saúde diz que mantém um monitoramento rigoroso e preventivo em relação à "doença do carrapato" Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 03/08/2026 13:13

São Fidelis - Doença infecciosa, febril aguda e de gravidade variável, a febre maculosa está no foco das atenções de autoridades médicas e da população de São Fidelis, na região Norte Fluminense. A apreensão surge, após informações de que dois óbitos ocorridos no município no final da semana teriam sido causados pela conhecida popularmente “doença do carrapato”.

O governo municipal reforça a importância da vigilância e do diagnóstico precoce da febre maculosa, transmitida pela picada do carrapato-estrela. Mas, por meio de nota, diz que não há registros recentes ou oficiais de surto ou mortes suspeitas pela em São Fidélis.

O M inistério da Saúde (MS) alerta que a febre maculosa é uma doença infecciosa, febril aguda e de gravidade variável, que pode variar desde as formas clínicas leves e atípicas até formas graves, com elevada taxa de letalidade. “É causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, transmitida pela picada do carrapato”, resume.

De acordo ainda com o MS, no Brasil duas espécies de riquétsias estão associadas a quadros clínicos da maculosa: Rickettsia rickettsii, considerada a doença grave, e Rickettsia parkeri, produzindo quadros clínicos menos graves. A orientação é que todo caso de febre maculosa é de notificação obrigatória às autoridades locais de saúde.

Embora surtos graves recentes tenham ocorrido em outras áreas do país e em municípios vizinhos da região Norte Fluminense em anos anteriores, a rede de saúde de São Fidélis permanece em observação preventiva para identificar qualquer caso suspeito com rapidez.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que mantém um monitoramento rigoroso e preventivo em relação à febre maculosa no município. E reforça que a febre maculosa é uma infecção grave transmitida pela picada do carrapato-estrela, comumente encontrado em áreas de pastagem, margens de rios e locais frequentados por capivaras e cavalos.

Na publicação, o governo enfatiza que a rede de saúde local está capacitada e orientada para identificar precocemente os sintomas e iniciar o protocolo de tratamento imediato. Pede que casos suspeitos sejam reportados imediatamente às autoridades epidemiológicas.

NOTA OFICIAL - Sobre as informações recentes, a prefeitura divulgou a seguinte nota: “A Secretaria Municipal de Saúde de São Fidélis vem a público esclarecer que vêm sendo disseminadas informações de que dois óbitos ocorridos no município teriam sido causados por febre maculosa.

A Secretaria Municipal de Saúde manifesta solidariedade aos familiares e amigos dos falecidos, reiterando seu respeito neste momento de dor e luto.

Em respeito às famílias e ao compromisso com a transparência e a responsabilidade na divulgação de informações, esclarece que todos os casos seguem sendo tratados com o devido rigor técnico.

Apesar das declarações de óbito não apontarem para essa causa, para sanar todo tipo de dúvida, análises serão realizadas por meio do laboratório da FIOCRUZ e monitoradas pela Vigilância em Saúde do município, portanto não é possível afirmar a relação dos óbitos com febre maculosa.

A Secretaria solicita à população que não compartilhe informações sem confirmação oficial, evitando a propagação de boatos que podem causar sofrimento adicional às famílias e gerar desinformação.

Tão logo haja a confirmação das causas dos óbitos e, caso seja identificado qualquer risco à saúde pública, todas as informações serão divulgadas oficialmente à população, juntamente com as medidas cabíveis”.