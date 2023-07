As adutoras foram encontradas com as conexões irregulares. - Divulgação

Publicado 04/07/2023 10:36 | Atualizado 04/07/2023 11:10

A fiscalização de uma concessionária, que atua na distribuição de água de São Gonçalo, encontrou, nesta segunda-feira (3/7), cerca de 100 ligações irregulares em adutora no Morro do Mutuapira, que desviavam em torno de quatro milhões de litros de água diariamente. As adutoras compõem o sistema de distribuição de água Imunana-Laranjal, na cidade.

A quantidade desviada pelos “gatos”, que foram encontrados durante ação dos fiscais, é suficiente para abastecer 30 mil pessoas. A situação foi revertida e o abastecimento foi totalmente formalizado e incluiu os moradores na tarifa social.



Segundo Pedro Freitas, diretor-superintendente da Águas do Rio, com atuação na região, os problemas históricos no local levaram moradores da comunidade a buscarem alternativas, nem sempre de acordo com a legislação, para ter água em casa.



“No passado, quando o fornecimento era precário, as pessoas tinham que dar um jeito. Com a entrada da Águas do Rio, estamos gradativamente regularizando o abastecimento em São Gonçalo. Além disso, realizamos uma ação para a inclusão das pessoas na tarifa social, permitindo que elas tenham acesso a uma água de qualidade com preço acessível”, disse Freitas.



"Além de fragilizar a estrutura da adutora e torná-la mais suscetível a rompimentos, as ligações irregulares prejudicam todo o sistema de distribuição da região. Os desvios de água e os vazamentos causados pelas conexões clandestinas impactavam o fornecimento de 22 bairros no entorno, que passarão a ter um melhor abastecimento", informou a empresa em nota.



Antes de desconectar os “gatos”, funcionários da concessionária realizaram visitas presenciais para regularizar o cadastro de moradores do Querosene. Na ação, além da inclusão dos novos clientes na Tarifa Social, houve uma checagem nas redes e hidrômetros foram instalados.

Distribuidora de energia encontra furto em padaria



A Enel Distribuição Rio encontrou furto de energia em uma padaria de São Gonçalo, nesta segunda-feira (3). A infração foi detectada durante operação realizada por equipes de Security e Perdas da distribuidora, com o apoio de policiais da Delegacia de Defesa de Serviços Delegados (DDSD) e Perícia Criminal do ICCE.



Na operação, as equipes constataram que a padaria localizada no bairro Barro Vermelho estava sendo abastecida por uma ligação irregular de energia em uma fase, sem passar pelo medidor, o que impedia o registro do consumo real de energia do estabelecimento. O responsável pelo comércio foi conduzido à delegacia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelo crime de furto de energia.



"Além de ser crime, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia", disse a distribuidora no texto.



"Para conscientizar a população sobre o perigo do furto de energia, a Enel Distribuição Rio realiza, além dos operativos, diversos projetos sociais em comunidades, com informações sobre o uso eficiente de energia elétrica, programas para geração de emprego e renda e revisão gratuita de instalações elétricas de consumidores com menor poder aquisitivo", concluiu a empresa na nota.







Os clientes que quiserem denunciar o furto de energia podem fazê-lo pela internet: https://www.enel.com.br/ ou pelo aplicativo Enel Rio. Não é necessário se identificar.