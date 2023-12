Princípio de incêndio no Hospital Luiz Palmier: pacientes precisaram de transferência - Divulgação/Ascom

Publicado 15/12/2023 10:33

São Gonçalo -- O Hospital Luiz Palmier, em São Gonçalo, ficou sem energia elétrica após um princípio de incêndio na última quarta-feira (13). Na quinta-feira (14), por volta das 11h, havia um carro da Enel em frente ao prédio, mas ainda não havia normalizado o serviço. Investiga-se se houve problemas no translado de pacientes de urgência.

O vereador Jalmir Jr. já havia dado entrada no mês de agosto de 2023, na Câmara Municipal, em requerimento para que seja enviado ao Chefe do Executivo Municipal para que se cumpra o constante no Decreto 42/2018 - COSCIP - Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico, em todas as instalações do Município de São Gonçalo, inclusive quanto a emissão de Certificado de Aprovação do CBMERJ, sugerindo-se ainda, priorização para Escolas, Centros de Saúde, PSC e Hospitais, alertando-se para o SPDA, os treinamentos de obrigatoriedade sobre a Evacuação e Pânico. O requerimento foi arquivado. Em 15 de setembro de 2015 a própria Prefeitura Municipal de São Gonçalo foi atingida por um incêndio com grandes perdas no anexo do prédio.

Em março deste ano o vereador já havia enviado ofício ao 20º GBM São Gonçalo – CBME, solicitando o cumprimento integral do Decreto nº 42/2018 e o Certificado de Aprovação, Projeto de Incêndio, Brigada de Incêndio, Laudo de SPDA, Plano de Atendimento à Emergência, dentre outros, para todas os locais, conforme o devido enquadramento legal.