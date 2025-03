São Gonçalo: obras do MUVI causam interdição temporária - Reprodução

Publicado 20/03/2025 18:27

São Gonçalo - A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo irá realizar mais uma interdição de trânsito para dar prosseguimento às obras do trecho 2 do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI). O trecho inicial da Rua Rodrigues da Fonseca, no bairro Camarão, será interditado. Agentes do trânsito estarão auxiliando o trânsito do local desde às 8h da manhã da próxima sexta-feira (21).

Com isso, o trânsito da via interditada será desviado pela Travessa Leonídia, seguindo pela Rua Maria Fonseca. Já quem vier da Rua Francisco Portela poderá entrar normalmente pela Travessa Jurema, seguindo pela Rua Zulmira para chegar até a parte da via liberada na Rua Rodrigues da Fonseca. Essa parte da via (após a Rua Zulmira) será mão-dupla. A intervenção terá duração inicial de sete dias, podendo ser prorrogada caso necessário.

MUVI – O projeto do MUVI está sendo executado graças a uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo. Trata-se do maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo, com investimento de R$ 287 milhões. O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) e prevê a criação de um novo corredor viário, com pistas preferenciais de ônibus e ciclovia, ligando o bairro de Neves a Guaxindiba, trecho onde são previstas várias intervenções urbanísticas e de paisagismo. O corredor viário terá 18 quilômetros de extensão.