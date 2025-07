São Gonçalo: obras no Vila Lage estão na reta final - Fábio Guimarães

Publicado 23/07/2025 18:06

São Gonçalo - Quem passa pela Rua Doutor Alberto Torres pode ver uma nova praça quase finalizada. A requalificação da Praça do Vila Lage está sob responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes (Semmatran) da Prefeitura de São Gonçalo. Nesta quarta-feira, equipes da Secretaria de Conservação trabalhavam no paisagismo do espaço.

O projeto foi desenvolvido pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), em parceria com o departamento de engenharia da Semmatran. A intervenção envolveu a readequação da geometria da via, em razão da implantação do novo corredor viário da cidade, o MUVI - Mobilidade Urbana Verde e Integrada - e da criação de novas vagas de estacionamento no entorno da praça, visando atender às necessidades dos comerciantes da região.

Na fase final das obras da praça, estão sendo colocados guarda-corpos próximos à rampa de acessibilidade, bicicletários, lixeiras, além de pisos emborrachados e grades em volta do parquinho, para garantir a segurança das crianças que poderão aproveitá-lo. O paisagismo em toda a praça também está sendo finalizado. “Antes essa praça estava bem danificada, não tinha acessibilidade e o nível da praça era mais alto do que a rua. Com as obras do MUVI na região, foi preciso ter um reordenamento viário e a requalificação da praça foi de suma importância, não só para reorganizar a via, mas também para garantir mais qualidade de vida à população com uma nova área de lazer,” afirmou o secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fábio Lemos.

O novo espaço recebeu pintura, iluminação de LED, um novo parquinho, área de convivência com mesas e bancos de concreto e equipamentos de academia. A obra na praça também contou com uma drenagem para o escoamento adequado de águas pluviais. Essa é a segunda praça feita pela Secretaria de Meio Ambiente e Transportes; a primeira foi a nova praça do Colubandê, que também passou por reordenamento viário.