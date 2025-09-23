São Gonçalo: a sala de Recursos é muito importante para o desenvolvimento dos alunos - Reprodução

Publicado 23/09/2025 06:43

São Gonçalo - O município de São Gonçalo ganhou mais uma Sala de Recursos, desta vez na Escola Municipal São Miguel, no bairro São Miguel. A sala, destinada ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), atenderá aos 18 alunos com deficiência da escola, no contraturno escolar, em um ambiente adaptado, com recursos pedagógicos que desenvolvem as potencialidades dos atendidos.

A sala de recursos oferece suporte essencial aos estudantes com necessidades educacionais específicas, promovendo a inclusão escolar. Nesse espaço, os alunos recebem atendimento individualizado, com materiais e estratégias adaptadas ao seu ritmo de aprendizagem. Além disso, o ambiente acolhedor contribui para o fortalecimento da autoestima e da autonomia dos estudantes.

“Essa é mais uma conquista do governo Capitão Nelson e reforça o compromisso com a Educação. A sala de Recursos é muito importante para o desenvolvimento dos alunos, aqui eles trabalham habilidades cognitivas e sociais. Tenho certeza que aqui na escola esse espaço será muito bem aproveitado”, disse o secretário de Educação, Mauricio Nascimento.

Emocionada com o novo espaço para sua filha Antonella, de 6 anos, Tamires Branco dividiu o seu relato com as outras mães. “A minha filha é autista nível de suporte 3, com algumas comorbidades. Nós, mães, enfrentamos muitas dificuldades, mas essa nova Sala de Recursos reforça o comprometimento da escola, dos professores, no acolhimento com as nossas crianças. A sala vem para ajudar, para somar. Eu acredito que a minha filha vai se desenvolver muito bem. Essa melhoria é para a nossa comunidade”.