São Gonçalo: antes de voltarem ao habitat natural, as espécies resgatadas receberam cuidados veterinários no espaço - Divulgação

Publicado 15/10/2025 10:15

São Gonçalo - A Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS) realiza um trabalho constante de resgate, reabilitação e soltura de animais silvestres. Desde sua inauguração, em 2022, 3 mil animais já passaram pelo local, que fica na Área de Proteção Ambiental (APA) Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula. Neste fim de semana, o trabalho prosseguiu.

Na sexta-feira (10), seis animais foram resgatados: um bem-te-vi que não estava conseguindo voar; um beija-flor com a asa machucada; um gambá filhote aparentemente saudável; um ouriço-cacheiro que foi atacado por um cachorro; um cágado com o casco quebrado e um gavião-carijó que estava com a asa machucada e precisou passar por procedimento cirúrgico no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), uma parceria com a Faculdade Estácio, retornando para a soltura.

Os animais foram resgatados por estarem feridos ou fora do seu habitat natural. Todos foram levados para a ASAS, onde passam por avaliação física, triagem e cuidados veterinários. Após a reabilitação, são preparados para soltura ou direcionados a instituições especializadas para continuidade do tratamento, dependendo do estado de saúde. O trabalho é guiado por protocolos técnicos e legais, com foco na saúde e conservação das espécies.

No sábado (11), seis animais foram soltos pela equipe da ASAS em seu habitat natural: dois lagartos teiú, um gavião-carijó, um gambá adulto, um filhote de gambá e uma pomba-asa-branca.. Os locais das solturas não podem ser divulgados para evitar que os animais sejam caçados.

Vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, a ASAS desempenha um papel central na proteção da biodiversidade local, resgatando animais silvestres em situação de risco e promovendo sua reabilitação. Além do resgate e da reabilitação, a ASAS atua na orientação da população sobre como proceder ao encontrar animais silvestres. A recomendação é não tentar manusear os animais e acionar os canais oficiais de atendimento, garantindo que o manejo seja feito de forma segura e adequada, tanto para os animais quanto para a população.

"É muito bom ver tantos animais sendo resgatados, cuidados e podendo ser soltos na natureza posteriormente. Esse processo vem sendo feito com maestria pelos profissionais da ASAS. Atuamos com foco na biodiversidade local, proporcionando uma São Gonçalo mais rica e bela. Além do trabalho interno na ASAS, a gente também vai até as escolas com o projeto Meu Ambiente e realiza o Estudo Vivo, buscando conscientizar a população sobre a importância da preservação", disse o secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos.

A ASAS se consolidou como um dos principais centros de conservação da fauna no Estado do Rio de Janeiro.

Contato para resgate de animais silvestres pela ASAS

Telefone da ASAS: (21) 2199-6336

Endereço: Rua Rigel Pacca Corrêa, Maria Paula (APA das Estâncias de Pendotiba). A unidade funciona diariamente, das 9h às 15h.

E-mail: asasambiental@pmsg.rj.gov.br

Comando de Polícia Ambiental

Telefone: 0300 253 1177