Publicado 30/10/2025 19:08

São Gonçalo - A nova ciclovia e calçadas do trecho 5 do projeto MUVI – Mobilidade Urbana Verde e Integrada – estão tomando forma. Na Rua Elvis Presley, está sendo feita também a terraplanagem e a contenção que divide a via nesta quinta-feira. O projeto do MUVI está sendo executado através de uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo.

O MUVI é o maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo, com investimento de R$ 287 milhões. O corredor viário vai ligar Neves a Guaxindiba, passando por vários bairros. Serão 18 quilômetros de extensão. Já é possível ver trechos do MUVI concluídos em bairros como Neves, Vila Lage, Camarão, Centro, Estrela do Norte e outros.

O projeto do MUVI foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe). Todo o percurso está sendo beneficiado com redes de drenagem, além da construção de calçadas, ciclovias, meios-fios, pavimentação, paisagismo e pistas preferenciais para ônibus.

"O MUVI está transformando toda a cidade. Eu já ouvi relatos de muitos gonçalenses dizendo que se sentiam abandonados e esquecidos antes das obras, mas que o MUVI mudou isso. Estamos construindo uma nova São Gonçalo, incentivando o uso de bicicletas e combatendo os alagamentos crônicos com obras de drenagem, que estão sendo feitas em todo o MUVI e em outros bairros. E só tenho a agradecer ao governador Cláudio Castro, ao secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, e ao deputado federal Altineu Côrtes pela parceria", disse o prefeito Capitão Nelson.

“Estamos acompanhando de perto o avanço das obras do MUVI, que já chega ao Trecho 5, nos bairros de Alcantara e Jardim Catarina. Seguindo a orientação do governador Cláudio Castro, temos mantido um diálogo constante com a população, explicando cada etapa do projeto e os benefícios que ele vai trazer. O MUVI representa mais segurança, mais mobilidade e mais qualidade de vida para os moradores”, explicou o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas.

Otacilio Cabral, de 49 anos, é morador do Alcântara e acredita que as obras do MUVI estão melhorando a cidade. "É a primeira vez que tem uma obra desse tamanho aqui, com drenagem e tudo mais. Acredito que o Alcântara estava precisando dessa atenção, o bairro estava necessitado. Eu vim morar aqui em 2004, quando aqui era a linha de trem. Acredito que o MUVI vai melhorar o Alcântara e que a rua vai ficar legal como nos outros bairros", disse o operador de loja.

