São Gonçalo: ações, que foram iniciadas este ano, acontecem sempre com o apoio de agentes do programa Segurança Presente, do 7º Batalhão da Polícia Militar e da Guarda Municipal - Divulgação

Publicado 13/11/2025 14:04

São Gonçalo - As ações da Operação Tolerância Zero contra motos barulhentas seguem dando resultado por toda a cidade. Realizadas pela Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, apenas nesta semana foram abordadas 753 motocicletas. Uma das ações aconteceu na última terça-feira (11) no bairro Zé Garoto, e outra foi realizada no bairro do Rocha, nesta quarta-feira (12).

As ações, que foram iniciadas este ano, acontecem sempre com o apoio de agentes do programa Segurança Presente, do 7º Batalhão da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Durante as ações, são realizados testes com decibelímetro, um equipamento capaz de verificar se os escapamentos das motos estão dentro dos padrões permitidos por lei. Na terça-feira (11), no Zé Garoto, foram realizadas 372 abordagens, com 15 remoções ao Pátio Municipal: 11 após os motoristas tentarem se evadir, três sem placa e uma reprovada no teste com o decibelímetro. Foram lavrados 57 autos de infração. Na quarta-feira (12), foram realizadas 381 abordagens a motocicletas no Rocha, com duas motos removidas ao Pátio após serem reprovadas no teste com o decibelímetro. Foram lavrados 36 autos de infração.

"As ações da Operação Tolerância Zero seguem por todo o município, nos mais distintos horários. O trânsito da nossa cidade vem sendo impactado de forma positiva por essas ações, garantindo mais segurança e tranquilidade para a nossa população. Atuamos contra a poluição sonora causada por motocicletas com escapamentos irregulares, com descargas adulteradas ou veículos sem placa", disse o secretário de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, Fábio Lemos.





