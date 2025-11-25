São Gonçalo: Operação vem sendo realizada de forma integrada pelas forças do Governo do Estado - Renan Otto

Publicado 25/11/2025 15:13

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo vem prestando apoio à Operação Barricada Zero, que vem sendo realizada de forma integrada pelas forças do Governo do Estado, no bairro Jardim Catarina, desde segunda-feira (24). As secretarias de Conservação e de Desenvolvimento Urbano estão auxiliando no descarte dos materiais retirados das comunidades e no recapeamento dos espaços onde antes ficavam as barricadas.

Em apenas um dia, a Polícia Militar atuou em 31 pontos de barricadas apenas no Jardim Catarina. Todo o material retirado com as barricadas (incluindo as barricadas, sedimentos e resíduos) foi encaminhado para um depósito provisório da Prefeitura de São Gonçalo, no bairro Raul Veiga. De lá, o material será levado ao aterro sanitário municipal, no Rio do Ouro. Nesta segunda-feira (24), foram retirados mais de 15 caminhões de resíduos do depósito provisório para o aterro.

Já a Secretaria de Desenvolvimento Urbano está atuando no Jardim Catarina, realizando o recapeamento do asfalto de espaços onde foram retiradas as barricadas. Nesta terça-feira (25), o foco foi em pontos da Avenida Domício da Gama. O trabalho em conjunto do governo municipal e estadual vem mostrando a importância da integração para a resolução dos problemas ligados à segurança pública, visando o bem-estar da população.

Foi o que destacou o prefeito Capitão Nelson. “Estamos integrados. Nosso trabalho com o Governo do Estado é conjunto para garantir o ir e vir da nossa população. A Prefeitura está de braços abertos para prestar qualquer auxílio que for necessário a essa operação, com a mesma parceria que nos garante as obras do Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) e as intervenções de infraestrutura nos bairros do Sacramento, Iêda, Eliane, Santa Izabel e Bom Retiro, dentre outras. Agradeço ao governador Cláudio Castro pela ajuda. São Gonçalo está melhorando”, disse o prefeito Capitão Nelson.