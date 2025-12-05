Niterói: são realizados testes com decibelímetro, um equipamento capaz de verificar se os escapamentos das motos estão dentro dos padrões permitidos por lei - Divulgação

Publicado 05/12/2025 07:23

Niterói - A Operação Tolerância Zero contra motos barulhentas realizou 314 abordagens nesta última quarta-feira (3), no bairro do Alcântara. As ações, que foram iniciadas este ano, são realizadas pela Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, sempre com o apoio de agentes do programa Segurança Presente, do 7º Batalhão da Polícia Militar e da Guarda Municipal.

Durante as ações, são realizados testes com decibelímetro, um equipamento capaz de verificar se os escapamentos das motos estão dentro dos padrões permitidos por lei. Na última quarta-feira (3), foram realizadas 314 abordagens, com sete motos tendo sido removidas ao Pátio Municipal: duas foram reprovadas nos testes com decibelímetro, duas estavam sem placa e três veículos foram apreendidos após os seus motoristas tentarem se evadir da operação. Foram lavrados 43 autos de infração.

“As ações da Operação Tolerância Zero têm sido motivo de orgulho para nós da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes. Isso porque o resultado tem sido visível, as ruas estão mais protegidas e os pedestres não precisam mais se preocupar com os barulhos altos das motos com escapamentos irregulares. Também focamos em solucionar a questão das descargas adulteradas e veículos sem placa. Essas operações garantem um trânsito mais seguro e um ir e vir mais digno ao pedestre”, disse o secretário de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, Fábio Lemos.