Niterói: são realizados testes com decibelímetro, um equipamento capaz de verificar se os escapamentos das motos estão dentro dos padrões permitidos por leiDivulgação
Tolerância Zero realiza mais de 300 abordagens na última quarta-feira
Operação busca combater as motos barulhentas no município
Restaurante do Povo completa três anos de funcionamento
Equipamento serve café da manhã e almoço a preços populares
Acordo histórico garante distribuição justa dos royalties do petróleo no Leste Fluminense
Prefeitos do Rio e de Maricá abrem mão de parcela dos recursos em benefício de São Gonçalo, Magé e Guapimirim
Grupo de ciclistas de Niterói passa a ter mais adeptos a pedalar em ciclovias de São Gonçalo
A malha cicloviária da cidade aumentou graças às obras do MUVI, realizadas pelo Governo do Estado e pela Prefeitura
Hospital do Câncer e do Coração de São Gonçalo completa três anos
Unidade municipal de saúde já é referência em todo o Estado
Obra de saneamento recupera qualidade de vida
Obra de interligação de imóveis resolve problema histórico para centenas de moradores do Mutuaguçu
