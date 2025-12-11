São Gonçalo: FIA-RJ reafirma seu compromisso de levar serviços, lazer e oportunidades de cuidado para diferentes territórios no EstadoDivulgação
FIA-RJ promove um dia inteiro de atividades, serviços e diversão garantida
Grande programação é gratuita voltada para crianças, adolescentes e suas famílias
Clima natalino vai tomar conta das praças do Zé Garoto e do Bandeirante
Decoração já está pronta para receber eventos especiais nesta semana
São Gonçalo passa a contar com mais um batalhão da Polícia Militar
Governador Cláudio Castro entrega o 1º BPM, na Venda da Cruz, reivindicado pelo prefeito Capitão Nelson desde seu primeiro mandato como vereador
ASAS recebe 329 animais silvestres em novembro
Equipe da área de soltura reforça cuidados intensivos diante de crescimento no recebimento de aves e filhotes
Ação da campanha Dezembro Vermelho acontece em Alcântara
Evento de conscientização ofereceu orientação sobre HIV e testes rápidos
Torneio de Robótica da Firjan SESI reúne centenas de robôs arqueólogos
Vencedores de São Gonçalo e diversas outras cidades, se classificaram para a etapa nacional em São Paulo, no ano que vem, e vão competir por uma vaga no Mundial em Houston, EUA
