São Gonçalo: FIA-RJ reafirma seu compromisso de levar serviços, lazer e oportunidades de cuidado para diferentes territórios no Estado - Divulgação

Publicado 11/12/2025 14:45

São Gonçalo - O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA-RJ), realizará no sábado (13), uma grande programação gratuita voltada para crianças, adolescentes e suas famílias. O evento acontece no Rua Vereador Luiz Paulo Guimarães, s/n, em São Gonçalo das 10h às 15h.

As atividades incluem danças, apresentações culturais, desafios de conhecimento, jogos, além de lanches como cachorro-quente, pipoca e sorvete. O público ainda terá à disposição espaço instagramável, pintura, trança, massoterapia e aferição de pressão.

As ações também contarão com orientação jurídica e atendimento com assistente social e psicóloga, preparados para acolher e orientar as famílias que estiverem presentes.

A FIA-RJ reafirma seu compromisso de levar serviços, lazer e oportunidades de cuidado para diferentes territórios no Estado, fortalecendo vínculos e garantindo mais acesso a direitos para crianças e adolescentes.