Sistema Integrado de Monitoramento localizado na Praça dos Três PoderesDivulgação

Publicado 07/12/2022 17:48

São João de Meriti receberá um importante instrumento de segurança pública: o Sistema Integrado de Monitoramento (SIM), que atenderá a todos os munícipes.



O espaço funcionará 24h e conta com cerca de 90 câmeras de segurança instaladas em pontos estratégicos do município. Ainda segundo a pasta, a finalidade do equipamento é promover agilidade nos processos da gestão de risco e reduzir os índices de criminalidade na cidade.



Os agentes da Ordem Urbana da Guarda Municipal participaram de treinamentos para trabalhar com o novo sistema e a polícia militar atuará nas ocorrências. As imagens capturadas pelo equipamento auxiliarão a polícia civil na averiguação de crimes.



A inauguração do Sistema Integrado de Monitoramento em São João de Meriti acontece nesta quinta-feira (8), na Praça dos Três Poderes (em frente ao fórum).