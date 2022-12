Material apreendido pelo 21º BPM - Divulgação/ PMERJ

Material apreendido pelo 21º BPM Divulgação/ PMERJ

Publicado 05/12/2022 13:05

Policiais militares do 21º BPM entraram em confronto com criminosos durante ação preventiva na Rua Maria das Dores de Andrade Silva com Rua Peri, no bairro Éden, em São João de Meriti. Um criminoso foi morto.



Segundo informação da ocorrência, a equipe foi recebida por disparos de armas de fogo. Não há informações sobre presos ou feridos.



Com o indivíduo, uma pistola e um rádio transmissor foram apreendidos.