Uma pistola, rádio transmissor e drogas foram apreendidosDivulgação

Publicado 01/12/2022 22:48

Um traficante armado ficou ferido durante confronto com policiais militares do 21º BPM, na Rua Servidores, no bairro Parque Novo Rio. O criminoso foi socorrido ao Hospital Municipal de São João, mas não resistiu.

Segundo detalhes da ação, a equipe foi recebida a tiros e revidou a injusta agressão. A identidade do indivíduo não foi divulgada.

Na ação, uma pistola, rádio transmissor e drogas foram apreendidas.