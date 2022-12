Águas do Rio participa de Fórum Global na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 01/12/2022 20:20 | Atualizado 01/12/2022 20:21

Presente em nove municípios da Baixada, incluindo São João de Meriti, no primeiro ano de concessão, a Águas do Rio implantou 84 Km de redes de água. As obras beneficiaram cerca de 1.3 milhão de pessoas, das quais 39 mil tiveram acesso à água encanada pela primeira vez.

A empresa também gerou cerca de oito mil novos postos de trabalho e, deste total, 2.4 mil colaboradores residem na Baixada.

O diretor-superintendente da Águas do Rio na Baixada Fluminense, Luiz Fabbriani destacou uma série de obras que mudaram a vida das pessoas. Em ponto localizado em São João de Meriti, um novo registro de grande diâmetro será instalado, impactando mais de 112 mil pessoas do município e da cidade vizinha de Belford Roxo.

Já no bairro Vila Rosali, também em Meriti, será realizada a substituição de seis registros e seis ventosas, além do reparo de tubulações deterioradas e modernização de equipamentos, contemplando mais de 825 mil pessoas.

Os avanços foram tema do Fórum Global de Inovação e Tecnologia em Sustentabilidade (FITS) “Diálogos da Água – Região Baixada Fluminense”.