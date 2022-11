Plano de Evacuação Escolar na Escola Municipal Professora Lígia da Silva França, Praça da Bandeira - Reprodução

Publicado 29/11/2022 21:47

Nesta terça-feira, 29, a Defesa Civil de São João de Meriti, em parceria com as Secretarias Municipais de Educação, de Saúde, de Trânsito e Transporte e o SAMU, realizou mais uma edição do Plano de Evacuação Escolar.

Os profissionais da pasta e agentes visitam as unidades escolares para ensinar técnicas de primeiros socorros aos alunos, explicar as rotas de emergência e o papel das sirenes em caso incêndio. Também conversam sobre a importância de se atentar aos seis toques de emergência.

Desta vez, a ação foi na Escola Municipal Professora Lígia da Silva França, na Praça da Bandeira.

“Esperamos que nunca aconteça um acidente na escola, mas se acontecer, a partir de hoje estaremos preparados para agir em qualquer situação após conhecermos as informações da Defesa Civil “, comentou a Diretora Sara Oliveira.

A escolha da data é em alusão ao Dia Estadual de Redução de Riscos de Desastres do Estado do Rio de Janeiro.