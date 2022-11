Melhorias serão realizadas em vários municípios durante a paralisação do Sistema Guandu - Divulgação

Melhorias serão realizadas em vários municípios durante a paralisação do Sistema GuanduDivulgação

Publicado 29/11/2022 10:57 | Atualizado 29/11/2022 10:58

Intervenções da Águas do Rio beneficiarão mais de 1 milhão de pessoas, que terão maior regularidade de fornecimento de água. Em ponto localizado em São João de Meriti, na Baixada, um novo registro de grande diâmetro será instalado, impactando mais de 112 mil pessoas do município e da cidade vizinha de Belford Roxo.



No bairro Vila Rosali, também em Meriti, será realizada a substituição de seis registros e seis ventosas, além do reparo de tubulações deterioradas e modernização de equipamentos, contemplando mais de 825 mil pessoas.



As melhorias serão promovidas durante a manutenção anual preventiva no Sistema Guandu, feita pela Cedae.



O diretor executivo com atuação na Baixada, Felipe Esteves destacou a estratégia da concessionária: “Planejamos roteiros para que nossas equipes atuem simultaneamente na recuperação, manutenção e substituição de equipamentos, no reparo de tubulações deterioradas e na modernização do nosso sistema”, explicou o diretor.



A Águas do Rio orienta clientes a reservarem, antecipadamente, água de cisternas e caixas d’água para atividades essenciais e informa que segue à disposição através do 0800 195 0 195, por meio de ligação gratuita e mensagens via WhatsApp.