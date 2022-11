Kleber Simpatia será o intérprete oficial que conduzirá a Unidos da Ponte na Marquês de Sapucaí - Reprodução/ Unidos da Ponte

Kleber Simpatia será o intérprete oficial que conduzirá a Unidos da Ponte na Marquês de SapucaíReprodução/ Unidos da Ponte

Publicado 26/11/2022 12:00

O intérprete Kleber Simpatia comandará o carro de som da Unidos da Ponte, escola de samba de São João de Meriti, no Carnaval 2023. O anúncio foi realizado nesta sexta-feira, 25 de novembro.



“Assumir o microfone principal da Unidos da Ponte é aproveitar uma grande oportunidade. Sabendo que será um grande desafio, coloco Deus sempre à frente das minhas realizações, primeiro por entender a responsabilidade junto com amar o que faço. Então entregarei o meu melhor, com o claro entendimento que o Rio de Janeiro é referência no Carnaval”, revelou Kleber.



A nova voz oficial da azul e branca de São João de Meriti nasceu no Rio de Janeiro, mas foi para Vitória ainda criança. O cantor atualmente também é intérprete oficial da Novo Império, no carnaval capixaba e fará a sua estreia no solo sagrado carioca.



A Unidos da Ponte será a segunda escola a desfilar no sábado, dia 18 de fevereiro, pela Série Ouro. A agremiação tem como enredo “Liberte Nosso Sagrado”.