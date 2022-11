A ação no Guandu permite reparos e correções necessárias - Divulgação

Publicado 24/11/2022 22:56

Nesta sexta-feira (25), a Cedae fará a manutenção preventiva do Sistema Guandu, das 4h às 20h. O sistema é responsável pelo abastecimento de mais de 9 milhões de pessoas no município do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense.



Mais de 500 profissionais estão envolvidos, entre engenheiros, eletricistas, mecânicos e agentes de saneamento, além de 34 veículos.



A ação permite reparos e correções necessárias, como instalação de equipamentos, reparos de vazamentos, ajustes eletromecânicos, revisão de peças e limpeza das redes e das instalações.

Durante o serviço, o fornecimento de água ficará interrompido para os municípios do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Belford Roxo e Queimados.



De acordo com a empresa responsável, o sistema entrará em operação imediatamente após a conclusão da manutenção. A Cedae recomenda à população que reserve água para o período, adiando tarefas não essenciais que exijam grande consumo.